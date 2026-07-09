Медработники Красноярского края начнут получать средства на аренду раз в месяц

Врачам края будут компенсировать расходы на аренду жилья раз в месяц Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Медработники края начнут получать компенсацию на аренду жилья раз в месяц. Ранее эта поддержка полагалась раз в квартал. 9 июля на сессии Заксобрания в закон края «О компенсации расходов на оплату найма жилых помещений медицинским работникам» внесли изменения.

Такое решение было принято после встречи губернатора с выпускниками педиатрического факультета КрасГМУ. Михаил Котюков отметил, что для молодых специалистов ежеквартальная выплата не очень удобна, и пообещал изменить порядок ее предоставления. Депутаты поддержали изменения и проголосовали единогласно.

Отметим, что за два года такую компенсацию получили около 1600 медработников.