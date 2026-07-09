Жительница Красноярского края устроилась в соцзащиту и оформляла себе выплаты

Жительница края похитила более миллиона рублей по соцконтрактам Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Жительница Северо-Енисейского района предстанет перед судом за кражу более миллиона рублей по социальным контрактам. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

В октябре 2022 года женщина решила открыть кондитерское дело и получить на это государственную поддержку. Такая помощь предназначена семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Правда, семья этой женщины не входила в эту категорию. Несмотря на это, она указала в документах недостоверные сведения о доходах и получила 350 тысяч рублей на развитие дела.

Через два года жительница устроилась специалистом-экспертом в территориальное отделение соцзащиты. Используя служебное положение, она оформила выплату себе, а позже – своему брату. При этом он не обращался за получением меры поддержки, а документы были оформлены без проверки его реальных доходов.

В итоге обвиняемая получила 1 млн 50 тысяч рублей бюджетных средств. Обвинение ей уже утверждено, вскоре она предстанет перед судом.