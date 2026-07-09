Житель Минусинска похитил в Овсянке велосипед и сдал его в ломбард

Сотрудники дивногорской полиции вернули подростку похищенный велосипед Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Овсянке полицейские раскрыли кражу велосипеда с лестничной клетки подъезда. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД. В дежурную часть с заявлением обратилась 35-летняя жительница, которая рассказала, что неизвестные похитили велосипед ее сына стоимостью 16 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемого в краже нашли: им оказался ранее судимый житель Минусинска. Мужчина признался, что похищенное сдал в ломбард в Красноярске. Велосипед уже вернули владельцу.

Полицейские напомнили правила, которые уберегут технику от хищения:

- Не оставляйте велосипед без присмотра, используйте надежные замки и фиксируйте оба колеса и раму;

- паркуйте велосипед в хорошо освещенных, людных местах;

- промаркируйте велосипед, сделайте его уникальным;

- сделайте фотографии своего велосипеда с разных ракурсов, чтобы в случае кражи можно было предоставить максимально полную информацию.