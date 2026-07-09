Жилой фонд Красноярска готовят к новому отопительному сезону

На выездном совещании оценили ход мероприятий в доме по ул. Кочубея, 7 в Кировском районе. Фото: мэрия Красноярска

В числе приоритетных вопросов – отработка жалоб на холод в квартирах от горожан, которые поступили в период сильных морозов прошлой зимой через социальные сети главы Красноярска, администрации, а также через службы.

Напомним, что было зафиксировано более 350 таких обращений. По поручению главы Красноярска Сергея Верещагина такие адреса были взяты на особый контроль при подготовке к отопительному периоду 2026/27 гг.

Как организована данная работа, сегодня обсудили на выездном совещании руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Барбашев и представители крупнейшей управляющей организации города УК «ЖСК».

Они оценили ход мероприятий в доме по ул. Кочубея, 7 в Кировском районе – это один из объектов, откуда поступали жалобы жителей. Для устранения причин обращений УК «ЖСК» готовит внутридомовые сети, промывает систему теплоснабжения, что должно исключить потерю качества теплоносителя, поступающего от ресурсоснабжающей организации. Также в здании запланировано утепление межпанельных швов.

- В управлении нашей компании находится сегодня 819 домов. Мы проводим полный комплекс их обслуживания, предусмотренный законодательством. Это локальный ремонт инженерных сетей, требующийся в 50 процентов случаев, ремонт кровель, установку и замену окон в местах общего пользования, - рассказал главный инженер управляющей компании «ЖСК» Александр Михневич.

Напомним, что всего в городе к зиме нужно подготовить 5530 многоквартирных домов. Работы в них должны провести управляющие компании и ТСЖ.

Около 47% многоэтажек уже прошли обязательную процедуру промывки и опрессовки внутридомовых систем отопления.

Подготовка жилого фонда к зиме находится под наблюдением специалистов департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

- Все управляющие компании города представляют план-график работ на домах. Мы контролируем своевременное исполнение этого плана. Кроме того, помогаем наладить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, - сказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Барбашев.

Отметим, что значительная часть обращений по поводу низких параметров тепла в квартирах прошедшей зимой поступила от жителей домов, подключенных к котельной завода ЭВРЗ. К старту очередного отопительного сезона планируется перевод потребителей на ТЭЦ-2 – это 97 сооружений, в том числе 34 дома и 8 соцобъектов. Мероприятие позволит не только снять проблему с перебоями теплоснабжения, но и снизить нагрузку на экологию города.