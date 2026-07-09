Владимир Бахарь возглавил Счетную палату Красноярского края

Фото: Минфин Красноярского края

9 июля проходит шестое заседание одиннадцатой сессии Законодательного собрания Красноярского края. В повестке дня 54 вопроса, и один из них — утверждение председателя Счетной палаты региона.

Ранее губернатор Михаил Котюков и председатель Заксобрания Алексей Додатко выдвинули на эту должность вице-премьера – министра финансов края Владимира Бахаря. Парламентарии поддержали его кандидатуру — решение приняли тайным голосованием.

Ранее полномочия председателя Счетной палаты временно исполнял Виктор Астраханцев.

Владимир Бахарь родился в 1977 году. Он выпускник Красноярского аграрного университета. Работал на различных должностях, в том числе первым заместителем главы Балахтинского района. Министерство финансов возглавил в 2013 году.