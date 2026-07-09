Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье9 июля 2026 4:23

За неделю клещи укусили 651 жителя Красноярского края

С начала сезона 98 жителей региона заболели клещевым вирусным энцефалитом
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю клещи укусили 651 жителя Красноярского края, из них 79 — дети. Как рассказали в Роспотребнадзоре, членистоногие ослабили натиск.

Несмотря на это, в нашем регионе регистрируются новые случаи заболевания клещевыми инфекциями. Всего с начала сезона 98 человек заболели клещевым вирусным энцефалитом, 74 — боррелиозом, 10 — сибирским клещевым тифом, один — эрлихиозом и еще один — анаплазмозом.

Жителей края призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов.

Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.