За неделю клещи укусили 651 жителя Красноярского края

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю клещи укусили 651 жителя Красноярского края, из них 79 — дети. Как рассказали в Роспотребнадзоре, членистоногие ослабили натиск.

Несмотря на это, в нашем регионе регистрируются новые случаи заболевания клещевыми инфекциями. Всего с начала сезона 98 человек заболели клещевым вирусным энцефалитом, 74 — боррелиозом, 10 — сибирским клещевым тифом, один — эрлихиозом и еще один — анаплазмозом.

Жителей края призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов.

Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.