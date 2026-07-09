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НовостиЗвезды9 июля 2026 3:57

На юге Красноярского края стартовал фестиваль «МИР Сибири»

Он продлится до 12 июля
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

9 июля в поселке Шушенское на юге Красноярского края стартовал XXII фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». Сегодня гости мероприятия увидят команду JAN-e-JAN с рок- и фанк-обработками армянских мотивов, а также сочинский дуэт «Белолуна».

Также на территории мероприятия развернулись десятки площадок: ярмарка ремесел, мастер-классы, лекции, народные игры и другие. Посетить фестиваль, который продлится до 12 июля, можно бесплатно.

Напомним, что впервые фестиваль прошел в 2003 году, а в 2022 году он стал одним из лучших проектов в области событийного туризма, получив Гран-при Национальной премии Russian Event Awards 2022.