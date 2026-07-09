Фото: администрация Красноярска

В Красноярске начали снос аварийного дома на улице Краснопресненской, 29. Как сообщили в администрации города, всего в здании 1946 года постройки проживали 57 человек.

Кроме того, готовится к сносу здание на Аральской, 8 (его уже обнесли строительным забором). Объект построили в 1960-м, здесь жили 35 человек.

Всем горожанам предоставили новые квартиры или выплатили компенсации.

С начала 2026 года в краевом центре снесли пять домов на Озерной, Калинина, Спандаряна, Краснопресненской и Березина.

Ранее мы писали, что в национальном парке «Шушенский бор» на юге Красноярского края снова закрыли популярный туристический маршрут «ЭкоБорус».