В овощах из красноярских теплиц нашли нитраты

Фото: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса»

С начала 2026 года специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» при исследовании овощей из местных теплиц выявили 31 случай превышения норм безопасного содержания нитратов. Как сообщили в учреждении, всю информацию направили в Россельхознадзор.

Всего на проверку поступило 58 образцов овощей — огурцы, кабачки, салат, зеленый лук и базилик. Их вырастили в закрытом грунте на 13,2 гектарах.

Превышение нитратов обнаружили в пробах кабачков, огурцов и листового салата. Основные причины превышения содержания нитратов — нарушение правил внесения азотных удобрений, сбор недозрелого урожая, а также видовые и сортовые особенности растений (так, например, свекла накапливает их чаще).

Специалисты рекомендуют хорошо помыть овощи перед употреблением. Также можно срезать части, где больше всего накапливается нитратов — это кожура, кочерыжки, верхние листья и стебли.