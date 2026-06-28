Солисты красноярского оперного театра выступили на балконе ТРЦ Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Для некоторых жителей Красноярска 28 июня поход по магазинам обернулся погружением в оперу. В 15:00 на балконе ТРЦ «Планета» состоялся большой концерт, в котором приняли участие ведущие солисты оперной труппы Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского: Денис Гречишкин, Севастьян Мартынюк, Александр Михалёв, Дарья Рябинко, Виолетта Гришко, Александра Черпакова, Елена Никутина, Дарья Фролова, Кирилл Панкевич и Андрей Колобов.

В истории красноярского ТРЦ такое мероприятие прошло впервые Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Певцы расположились прямо на балконе ТРЦ, при этом их вывели на большой экран. Зрители слушали артистов на аллее перед центральным входом. Для них прозвучали арии и дуэты из знаменитых опер: от «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини до «Кармен» Жоржа Бизе. После концерта состоялась фото и автограф-сессия.

Организаторы отмечают, что такое мероприятие в истории красноярского ТРЦ прошло впервые.