Выпускной в кадетских корпусах и Мариинских гимназиях прошел в Красноярске. Фото: официальный портал края, Михаил Шуклин.

Праздник, посвященный выпуску воспитанников кадетских корпусов и Мариинских гимназий, состоялся в Красноярске. Как сообщили на официальном портале края, в этом году обучение завершили 323 человека. Причем 51 выпускник получил медали, золотые и серебряные. Еще 15 ждут результатов ЕГЭ, чтобы подтвердить медали.

Торжественное мероприятие устроили на площади перед Большим концертным залом. Оно собрало около 500 человек, включая гостей, выпускников и их родителей.

Аттестаты особого образца вручила медалистам министр образования края Татьяна Гридасова.

Обучение завершили 323 человека. Фото: официальный портал края, Михаил Шуклин.

- Уважаемые выпускники, у каждого из вас впереди свой путь. Приглашаю вас поступать в вузы нашего края, возвращаться на малую родину после получения профессии. Кем бы вы ни стали – важно сохранить главное – любовь к своей стране, уважение к старшим, ответственность за поступки, стремление приносить пользу обществу», - обратилась она к ребятам.

Напутственное слово выпускникам также произнес митрополит Красноярский и Ачинский Никита, а также полномочный представитель Губернатора Красноярского края Владимир Шаешников.

Одним из самых зрелищных моментов праздника оказался прощальный вальс, исполненный кадетами и гимназистками, который стал символом завершения их учебы.