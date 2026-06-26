Праздник, посвященный выпуску воспитанников кадетских корпусов и Мариинских гимназий, состоялся в Красноярске. Как сообщили на официальном портале края, в этом году обучение завершили 323 человека. Причем 51 выпускник получил медали, золотые и серебряные. Еще 15 ждут результатов ЕГЭ, чтобы подтвердить медали.
Торжественное мероприятие устроили на площади перед Большим концертным залом. Оно собрало около 500 человек, включая гостей, выпускников и их родителей.
Аттестаты особого образца вручила медалистам министр образования края Татьяна Гридасова.
- Уважаемые выпускники, у каждого из вас впереди свой путь. Приглашаю вас поступать в вузы нашего края, возвращаться на малую родину после получения профессии. Кем бы вы ни стали – важно сохранить главное – любовь к своей стране, уважение к старшим, ответственность за поступки, стремление приносить пользу обществу», - обратилась она к ребятам.
Напутственное слово выпускникам также произнес митрополит Красноярский и Ачинский Никита, а также полномочный представитель Губернатора Красноярского края Владимир Шаешников.
Одним из самых зрелищных моментов праздника оказался прощальный вальс, исполненный кадетами и гимназистками, который стал символом завершения их учебы.