Инженеры «Ростелекома» организовали мастер-классы для красноярских детей

В честь 50-летия Блока технической инфраструктуры (БТИ) «Ростелекома», который отмечается в 2026 году, инженеры Красноярского филиала компании провели серию профессиональных мастер-классов в Музее связи. Более 30 юных красноярцев — дети сотрудников регионального управления Главного радиочастотного центра и учащиеся Детской школы искусств № 16 — погрузились в мир телекоммуникаций и ИТ.

Ребятам показывали оборудование и устройства XX и XXI веков. Рассказывали про современные типы оптоволоконных кабелей и где их применяют: от квартир до морских глубин. Объясняли, как в домах появляется высокоскоростной интернет, Wi-Fi и интерактивное ТВ Wink. Учили соединять оптические волокна, измерять длину катушки связи с помощью рефлектометра и пользоваться оптическим фонариком.

Валерий Клейкин, технический директор Красноярского филиала «Ростелекома»:

«Юбилей БТИ – это не просто памятная дата, а символ десятилетий развития, масштабных проектов и огромного труда специалистов, которые ежедневно обеспечивают надежную работу сетей связи. Мы видим в этом событии замечательную возможность для популяризации нашей отрасли среди молодежи и её вовлечения в современные технологии».

Вдохновившись рассказами специалистов, воспитанники школы искусств создали рисунки на тему «Связь в 2076 году». Их передали на хранение в красноярский музей «Ростелекома».

Ксения Трофимова, преподаватель Детской школы искусств № 16 города Красноярска:

«Наши ребята увидели, что профессия связиста — это не только приборы и провода, а ещё и большая ответственность за работу. Особенно впечатлила их кропотливая сварка оптического волокна — процесс вызвал по-настоящему бурные эмоции. Очень здорово, что получилось удивить детей и пробудить в них интерес. Они по-своему отблагодарили „Ростелеком“ и вернулись с рисунками. Через 50 лет будет интересно взглянуть на эти художественные фантазии по-новому и увидеть, какие из них превратились в реальность».

ПАО «Ростелеком»

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Фото: предоставлено компанией Ростелеком

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