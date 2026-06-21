"Красноярск помнит". Фото: официальный портал края, Александр Черных.

Огненную картину из 12 тысяч свечей зажгли в Красноярске – в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил официальный портал региона.

Не так давно наш край присоединился к международной акции «Огненные картины войны». В этом году в ней участвовали больше тысячи человек. Среди них Губернатор Михаил Котюков, председатель ЗС Алексей Додатко, депутаты, сотрудники правоохранительных органов, участники боевых действий…

Вечером, 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, они зажгли 12 тысяч свечей и сложили из них огненную картину. Размер 10 на 30 метров, пока эона самая большая за всю историю акции в Красноярске. Изображает Орден Отечественной войны, награду за смелость и мужество. А рядом с орденом огнями засветились надписи «Красноярск помнит» и «Один народ, одна Победа».

Огненная картина сложена из 12 тысяч свечей. Фото: официальный портал края, Александр Черных.

В финале участники зажгли лампады и возложили их к памятнику Воину-освободителю и мемориальным захоронениям. Так она акция перетекла в другую, «Свечу Памяти».

Память миллионов людей, погибших во время Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания.

СПРАВКА «КП»

Акцию «Огненные картины войны» проводит «Единая Россия» вместе с «Волонтерами Победы» - накануне годовщины начала Великой Отечественной войны. В 2025 году в ней участвовали больше 500 человек. Из свечей выложили изображение гидроплана БЕ-4.