В Красноярске строится лестница к часовне Параскевы Пятницы Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске полным ходом идет строительство лестницы к часовне Параскевы Пятницы. Она должна соединить улицу Брянскую внизу и Степана Разина наверху. Лестница станет новой достопримечательностью в списке объектов досуга для жителей Красноярска и гостей.

Заказчиком объекта выступил Туристский информационный центр. Кстати, желающих построить ее было много – на торги заявились восемь компаний. Победитель сбросил цену почти на четверть. Изначальная цена контракта составляла 44,1 миллиона рублей, во время торгов упала до 33,25 миллионов.

По пути на вершину отдыхающих будут ждать несколько смотровых площадок, скамейки, вазоны. Для ночных прогулок лестницу оборудуют фонарями. Строительство должно завершиться в первой декаде августа.