В десятки домов Красноярска досрочно вернут горячую воду

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

17 июня часть домов левобережья Красноярска получит горячую воду раньше срока. В СГК уточнили, что здания находятся на улицах Авиаторов, Малиновского, Октябрьская, Партизана Железняка, Алексеева и Молокова. Вот полный список:

Фото: СГК

Специалисты завершили гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-1. Горожанам напоминают, что заранее точно сказать, где и когда вода вернется раньше срока, невозможно: решение принимается только после оценки состояния сетей. Также жилищным организациям необходимо открыть задвижки на домах.

Ранее мы писали, что на территории Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска и поселка Солнечный продлили режим неблагоприятных метеоусловий.