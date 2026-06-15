Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

16 июня часть домов левобережья Красноярска получит горячую воду раньше срока. В СГК уточнили, что здания находятся на улицах Никитина и Партизана Железняка. Вот список:

Фото: СГК в социальных сетях

Специалисты завершили гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-1. Горожанам напоминают, что заранее точно сказать, где и когда горячая вода вернется раньше срока, невозможно: решение принимается только после оценки состояния сетей. Также жилищным организациям необходимо открыть задвижки на домах.

Проверка трубопроводов на прочность — важная часть подготовки к следующей зиме.

Подробную информацию об отключениях можно уточнить в управляющих компаниях. Также для горожан доступна интерактивная карта по этой ссылке.

Ранее мы писали, что на утро 15 июня в лесах Красноярского края действуют 97 пожаров на площади 36 тысяч га — тайга горит в Эвенкийском, Байкитском, Туруханском, Борском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском, Кодинском, Чунском, Усольском, Верхнемарском, Ирбейском лесничествах.