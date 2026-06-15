Центр Красноярска обесточили из-за аварии

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Днем 15 июня исторический центр Красноярска частично остался без электроснабжения. По данным службы «005», без электричества остались проспект Мира, улицы Ленина, Диктатуры Пролетариата, Копылова, Перенсона, Профсоюзов и другие.

Из-за этого возникли проблемы и у автомобилистов — светофоры не работают. При этом в центре города движение всегда насыщенное. Водителям следует учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Вот список домов, где нет света:

Фото: 005красноярск.рф

Причина отключений — авария на подстанции. Точные причины пока выясняются. Вернуть электроэнергию обещают к 15:00.

Ранее мы писали, что за последние семь дней на красноярском острове Татышев суслики покусали 12 человек, пятеро из них — дети.