Из Красноярска задерживают рейсы в Краснодар и Сочи из-за атак БПЛА

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Утром 15 июня аэропорт Красноярск предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании со стороны авиакомпаний. Причина — атака украинских БПЛА на юг России.

Как сообщили в Минобороны, над регионами страны за ночь перехватили и уничтожили 123 беспилотника самолетного типа. В том числе дроны сбили над Кубанью, Черным и Азовским морями.

Согласно онлайн-табло, сейчас задерживаются три рейса из Сочи в Красноярск. Так, рейс авиакомпании NordStar перенесли с 04:55 на 14:10, а Nordwind Airlines — с 07:50 на 21:15.

«В связи с ранее введенными в аэропортах Сочи и Краснодара временными ограничениями на использование воздушного пространства авиакомпании корректируют расписание рейсов путем переноса времени вылета», – пишет пресс-служба аэропорта Красноярск в социальных сетях.

Фото: сайт kja.aero

Кроме того, в красноярском аэропорту задерживаются рейсы в Сочи и Краснодар.

Следить за информацией о времени прилетов можно на сайте воздушной гавани краевой столицы, в колл-центрах и чат-ботах авиакомпаний.

Аэропорт Красноярск продолжает работать в штатном режиме.