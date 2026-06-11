В Красноярске 398 юных исполнителей спели на Центральной набережной

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Днем 11 июня на Центральной набережной Красноярска, возле Капитанского клуба, прошла необычная акция под названием «Этот большой мир!». Ее приурочили ко Дню города. Можно сказать, что это событие стало неформальным началом его масштабного празднования. Мы уже подробно рассказывали, как оно пройдет.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Сводный хор, в который вошли 398 учеников городских музыкальных школ и школ искусств, исполнил гимны России и Красноярска, а также песни из известных детских кинофильмов мульфильмов. Особенно ребятам понравилась популярная композиция «От винта». Маленькие и больше зрители с удовольствием подпевали, когда она зазвучала.