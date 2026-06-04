В Красноярске проверили ход благоустройства парка «Гвардейский» и набережной реки Кача

В парке «Гвардейский». Фото: пресс-служба мэрии

Среди них набережная Качи – вошедшая в число победителей общегородского голосования в прошлом году. А парк «Гвардейский» преображается в рамках подготовки к 400-летию города.

По поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова благоустройство парка «Гвардейский» обсуждалось с жителями, в том числе с ветеранами боевых действий и бойцами СВО на выездных встречах. Основная идея – акцент на исторической ценности этого места. Работы на этом объекте выполняет ООО «Мегаполис». В текущем году в парке проведут первый этап благоустройства: обновят аллеи, дорожки, подготовят покрытия для будущих площадок. Брусчатку уложат на тротуарах и проведут прочие благоустроительные процедуры.

- Мне нравится, что вообще взялись за это хорошее дело – благоустройство общественных пространств. Приятно, что город преображается, - признается жительница Советского района. – В парке «Гвардейский» всегда многолюдно, сюда ходят гулять, отдыхать. Мы, пенсионеры, проводим здесь время с внуками. Хочется, чтобы в парке было уютно и взрослым, и детям. Ждем игровые площадки для детей – комфортные, безопасные.

На набережной Качи. Фото: пресс-служба мэрии

А в Центральном районе в этом году продолжается масштабное преображение набережной Качи, которое поэтапно ведется с 2020 года. Срок завершения работ – август 2026 года, сумма контракта – 47 млн рублей. При разработке концепции постарались учесть потребности разных категорий горожан. Территорию набережной разделят на несколько функциональных зон, обустроят пешеходную и велосипедную дорожки. Кроме того, вдоль реки обустроят современную систему наружного освещения, установят урны и скамейки.

- Мы проверили ход работ на двух объектах благоустройства. Парк «Гвардейский» - один из самых важных, технологичных объектов. Работы там будут проводиться в течение двух лет. Отмечу, что график работ сформирован таким образом, что ремонт не мешал жителям. В этом году идет первый этап пространство приводится в порядок, а в следующем году планируется установка МАФов, обустройство детского городка и площадки для выгула собак. На участке набережной реки Качи сейчас создается тропиночная сеть, будут сделаны специальные подвесы, заасфальтированы дорожки – все это позволит соединить уже благоустроенные участки с новыми, - рассказал Александр Мацак, первый заместитель главы Красноярска.

При выполнении работ наибольшее беспокойство горожан вызывает необходимость сноса части зеленых насаждений. Жители жалуются на то, что не всегда подрядные организации обращаются с деревьями и кустарниками достаточно бережно. Такие сообщения поступали в социальные сети главы Красноярска и по этим объектам. По поручению Сергея Верещагина администрация города ставит подрядчикам задачу при исполнении проектных решений минимизировать ущерб зеленому фонду. Все растения должны максимально сохраняться, даже если это может потребовать корректировки проектов. Кроме того, при работе на объектах в соответствии с этапом выполнения работ будет проводиться озеленение, высадка крупномеров и других растений.

Напомним, до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» любой житель города старше 14 лет еще может отдать свой голос за объекты благоустройства по нацпроекту в 2027 году.