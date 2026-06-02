В День защиты детей в Красноярске появилась новая добрая традиция

Фото - пресс-служба мэрии

1 июня в Красноярске появилась новая традиция: все мамы в красноярских роддомах получили подарок от главы Красноярска Сергея Верещагина – «Набор первых». Это сумка со всем необходимым в первые месяцы жизни ребенка и памятная фоторамка для снимка малыша. В ней – доброе пожелание от главы города: всегда и во всем быть первым! Теперь такой подарок при выписке будут вручать каждой красноярке. Отметим, что инициатива реализована при поддержке губернатора региона Михаила Котюкова.

В наборе – комплект на выписку с одеялом и распашонками, первая зубная щетка, прорезыватель для зубов, поильник, уголок для купания, слюнявчик. Вещи упакованы в удобную сумку или рюкзак для родителей. В них удобно носить с собой бутылочки и все нужное для прогулок и визитов к педиатру. Добавим, что «начинка» набора определялась в совете с опытными мамами Красноярска.

В День защиты детей глава Красноярска Сергей Верещагин побывал в одном из роддомов и поздравил молодых мам с появлением малышей. Так, в семье Снегиревых сегодня праздник – выписка из роддома вместе с первенцем Александром.

- Памятный подарок «Набор первых» - это знак нашего внимания и заботы. Первое «приветствие» новому жителю города. В сумке для мам все самое необходимое для малыша. Как отец четверых детей, уверен, все пригодится, - отметил в своих соцсетях Сергей Верещагин. - Надеюсь, сегодняшний старт этого доброго дела превратится в хорошую традицию Красноярска, станет пусть и небольшим, но вкладом в поддержку материнства и детства. Желаю здоровья всем малышам и мамам!

Добавим, что традиция вручения «Набора первых» будет реализована при поддержке благотворительного фонда «Добрый Красноярск». В День защиты детей к инициативе присоединилась краевая сеть «Губернские аптеки», вложив в набор средства по уходу за малышом.