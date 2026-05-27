27 мая в Красноярске прошел литературный флешмоб для детей. Мероприятие началось в 11:00 на площади перед факультетом начальных классов КГПУ имени В. П. Астафьева и собрало более 150 юных читателей детских библиотек.

Ребята вместе читали стихотворение Сергея Михалкова «А что у вас?», также духовой оркестр исполнил гостям знаменитые детские песни. Под живое музыкальное сопровождение маленькие участники праздника хором пропели всеми любимые «Буратино» и «Антошка».

Так как флешмоб посвящен библиотекам, ведущий погружал детей в историю библиотек Красноярска.

Цель флешмоба – не только напомнить о важности чтения, но и показать, что библиотека является современным культурным центром, где всегда рады юным гостям.