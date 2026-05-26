В Красноярске 1 июня изменится маршрут троллейбуса № 5

Карта: администрация Красноярска

1 июня в Красноярске маршрут троллейбуса № 5 продлят до конечной остановки в микрорайоне Солнечный. В мэрии добавили, что схему движения изменили по просьбам горожан.

Теперь троллейбус будет двигаться по улице 60 лет Образования СССР, не сворачивая на улицу Славы. Из маршрута исключат остановку «4-й микрорайон».

Вот как изменится схема движения:

Изображение: администрация Красноярска

Маршрут продлили в тестовом режиме — до 31 октября 2026 года.

– Посмотрим, как с наступлением холодов поведет себя техника. Если не будет хватать заряда, то в зимний период придется вернуться к прежней схеме, – говорит заместитель руководителя департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Манченко.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте «Красноярскгортранса» и в салонах транспорта.