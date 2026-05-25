В курортной зоне Хакасии улучшили скорость интернета

В Ширинском районе Хакасии установили новые базовые станции стандартов 2G и 4G. Так туристическую зону республики готовят к новому сезону.

С новыми станциями у абонентов оператора Т2 в зоне покрытия будет более быстрый мобильный интернет и стабильная голосовая связь. Оборудование установили в курортном поселке Жемчужный на берегу озера Шира и районе Туимского провала.

Обе туристические точки популярны у жителей и гостей республики. На Шира приезжают любители водного отдыха и лечебных грязей. Туимский провал — техногенная воронка подземного рудника с бирюзовой водой, незабываемое зрелище для любителей необычного.

Летом 2025 года в Ширинском районе Хакасии побывало на 21% больше туристов, чем годом ранее. Прирост отдыхающих обеспечили прежде всего путешественники из Красноярского края, Иркутской области, Кузбасса, Новосибирской и Томской областей. Традиционно по Хакасии чаще всего путешествуют жители Красноярского края. Они составляют примерно две трети всего туристического потока республики.