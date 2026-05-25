11 спортсменов вышли в финал Кубка Красноярска по конному спорту, который прошел 23 мая в конно-спортивном комплексе аграрного университета. Участники продемонстрировали мастерство в «выездке». Всего состязались 30 человек, 11 вышли в финал. Особенность турнира заключалась в том, что спортсмены сами выбирали образы, костюмы и музыкальное сопровождение для выступления.

Среди представленных образов: Моана, викинг, ведьма, невеста, испанская девушка, герой из фильма «Оно» и не только.

Самой юной участницей заездов стала Валерия Каратаева, девушке 14 лет. Выступая на лошади по кличке Ангара с программой «Гавайи», она победила в группе «Кюр Дети».

На открытии турнира студенты аграрного университета представили показательное выступление по вольтижировке. Команда спортсменов вместе с лошадью продемонстрировали элементы конного спорта с элементами акробатики и гимнастики.

Победители получили кубки, медали и грамоты.