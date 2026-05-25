В Красноярском крае открылся наноцех для производства препаратов от рака

Фото: Правительство Красноярского края.

В Красноярском крае появился цех по производству «наноскальпелей» для уничтожения злокачественных опухолей.

Все началось с инновации ученых Красноярского научного центра СО РАН и медицинского университета. При обследовании на онкологию используются биосенсоры с золотыми электродами, на которые наносятся аптамеры — специальные отрезки ДНК, которые связываются только со злокачественными клетками. Простой анализ плазмы крови с таким биосенсором позволяет определить наличие онкологии.

Лечение ученые предложили по тому же принципу. Аптамеры прикрепляют к нанодискам с содержанием никеля и золота, эти нанодиски вводят в организм в виде суспензии. Аптамер находит раковую клетку и прикрепляется к ней, а нанодиск выполняет роль «наноскальпеля», низкочастотным магнитным полем разрушая злокачественное образование. Такой метод лечения проходит для пациента менее болезненно, чем та же химиотерапия, которая действует на все клетки.

Технология «наноскальпелей» сейчас проходит стадию научных и лабораторных исследований. Завод «Радиосвязь» разработал способ создания трёхслойных нанодисков размером около 100 нанометров из никеля с золотым напылением. В отдельном цехе ученые будут работать над нанодисками, биосенсорами для диагностики и материалов для обследований с использованием циркулирующих опухолевых клеток