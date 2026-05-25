Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2026 12:00

Глава УК в Лесосибирске 4 года брал с подрядчиков «дань» за возможность работать

Директор управляющей компании пойдет под суд по обвинению в коммерческом подкупе
Анна КОМАРОВА

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Лесосибирске Красноярского края завершили расследование дела о коммерческом подкупе. Подозревается руководитель местной управляющей компании.

По версии следствия, деньги мужчина получал от подрядчиков для работ по содержанию домового имущества. Деньги ему платили буквально за возможность эти самые работы выполнять. В период с марта 2020 по сентябрь 2024 года он требовал от подрядчиков денежные вознаграждения за продление договоров. Двое предпринимателей за 4 года заплатили руководителю УК более 4 миллионов рублей.

Схема дошла до ФСБ по Красноярскому краю, по их материалам региональный СК завел уголовное дело. Сейчас доказательства уже передали в прокуратуру для утверждения обвинения, потом материалы направят в суд.