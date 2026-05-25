Житель Красноярского края случайно убил мужчину пощечиной

Жителя Красноярского края Михаила И. осудили за причинение смерти по неосторожности — его пощечина стала для оппонента смертельной.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края, все произошло в конце октября 2025 года. Мужчины отдыхали в шашлычном кафе в Березовском районе. Между двумя возник конфликт — скорее всего, под воздействием спиртного. Михаил решил вступиться за одну из сторон, подошел к другому мужчине и отвесил тому пощечину. Наносить увечья, а тем более убивать не хотел.

Но пощечина неожиданно оказалась сильной. Оппонент не удержался на ногах и упал на землю. Почва там была твердой, замерзшей и каменистой, да еще и отсыпанной гравием. Упавший получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался до приезда врачей.

Михаила осудили за причинение смерти по неосторожности и назначили 10 месяцев ограничения свободы, также он должен будет заплатить 1,5 миллиона возмещения морального вреда родственникам погибшего и возместить расходы на погребение.