26 мая в Красноярске пройдет обработка общественных пространств от клещей. В это время горожан просят не посещать эти территории. В Красгорпарке рассказали, что обработка пройдет по следующему графику:

- Озеро-парк «Октябрьский»: с 9:00 до 12:00;

- сквер Юдинский: с 9:00 до 10:00;

- парк «Солнечная поляна»: с 13:00 до 17:00;

- Ярыгинская набережная: с 11:00 до 15:00;

- набережная Совмена: с 16:00 до 18:00;

- парк «Покровский»: с 18:00 до 20:00.

Напомним, что во время прогулок нужно использовать репелленты и внимательно осматривать одежду и тело.