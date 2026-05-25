Фото: администрация Красноярска

В Красноярске начался ремонт путепровода на улице Авиаторов — работы ведутся на двух крайних правых полосах по направлению к 9 Мая. Как сообщили в администрации города, на объекте приведут в порядок деформационные швы.

Ремонтируемый участок уже огородили. При этом движение по мосту полностью не закрыли: специалисты работают «захватками» по двум полосам с одной и другой стороны.

Деформационные швы на путепроводе были открытого типа с резиновыми компенсаторами. За годы эксплуатации они износились и требуют замены.

Ограничения движения будут действовать до конца лета. Автомобилистов просят учитывать эту информацию.

Кроме того, работы начались на Октябрьском мосту. Рабочие меняют парапеты и обновляют выделенную полосу для общественного транспорта.

Напомним, что в 2026 году на ремонт мостов в краевом центре из бюджета выделили почти 226,3 млн рублей.

