В Красноярском крае учительница младших классов назвала детей «наркоманами»

В Красноярском крае учительница младших классов называла детей «наркоманами», «глупцами» и «дебилами». Как пишет «Запад24», об этом стало известно из доклада Уполномоченного по правам человека в регионе Ирины Мирошниковой.

К детскому омбудсмену прошлым летом обратилась группа родителей, чьи дети окончили первый класс. По их словам, классный руководитель на протяжении всего года оскорбляла учеников, грозилась поставить двойки и оставить ребят на второй год. Всего обращение подписали 22 человека.

После этого в школе провели служебную проверку. Нарушения подтвердились, педагога уволили.

