Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье25 мая 2026 6:35

Жительница Красноярска несколько дней проходила с иглой в стопе

За несколько дней до визита в больницу она почувствовала легкий укол, находясь дома босиком
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Краевая клиническая больница

Фото: Краевая клиническая больница

В Красноярске местная жительница несколько дней проходила с фрагментом швейной иглы в стопе. Как рассказали в Краевой клинической больнице, легкий укол она почувствовала, когда ходила дома босиком.

Женщина предположила, что просто наступила на мелкую крошку. Однако неприятное ощущение в стопе сохранилось. Несмотря на это, горожанка продолжала привычную физическую активность: тренировки, подъем по лестнице, примерка обуви.

Но уже к вечеру того же дня отек стопы значительно увеличился. Женщина обратилась к врачам.

«При сокращении мышц игла способна перемещаться вглубь, достигая сухожилий, сосудов или костных структур», – говорит дежурный хирург Роман Егоров, который и удалил инородное тело.

Операция прошла без осложнений, пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.

Тем временем в Кемерове, как пишет сайт Vse42.ru, врачи двух больниц провели сложную операцию 17-летней пациентке с тяжелой формой желчекаменной болезни.