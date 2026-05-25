Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 0,05 га

На утро 25 мая в Красноярском крае действует один лесной пожар на площади 0,05 га — тайга горит в Тунгусско-Чунском лесничестве. Сейчас на месте работают 13 человек.

Как сообщили в региональном Лесопожарном центре, угрозы населенным пунктам нет, специалисты остановили распространение огня. Ситуация находится под контролем.

За минувшие выходные в крае ликвидировали четыре пожара на площади 3,7 га. Очаги действовали в Тунгусско-Чунском, Чунском, Невонском и Минусинском лесничествах.

По предварительным данным, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем и повреждения линий электропередач.

Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность. Подробности можно узнать в нашей статье.