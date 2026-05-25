В Красноярском крае при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки

Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

Утром 25 мая в Минусинском муниципальном округе на 13-м километре трассы «Саяны» произошла смертельная авария с участием грузовика. По предварительной версии Госавтоинспекции Красноярского края, водитель «Субару», двигаясь в сторону Минусинска, вылетел на «встречку» и врезался в КамАЗ.

В результате ДТП водитель иномарки погиб до приезда «скорой», в большегрузе никто не пострадал.

Сейчас на месте трагедии работают следственно-оперативная группа и госавтоинспекторы.

