НовостиПроисшествия25 мая 2026 4:26

В Красноярском крае при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки

В Минусинском округе сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб мужчина
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

Утром 25 мая в Минусинском муниципальном округе на 13-м километре трассы «Саяны» произошла смертельная авария с участием грузовика. По предварительной версии Госавтоинспекции Красноярского края, водитель «Субару», двигаясь в сторону Минусинска, вылетел на «встречку» и врезался в КамАЗ.

В результате ДТП водитель иномарки погиб до приезда «скорой», в большегрузе никто не пострадал.

Сейчас на месте трагедии работают следственно-оперативная группа и госавтоинспекторы.

Сейчас на месте трагедии работают следственно-оперативная группа и госавтоинспекторы.