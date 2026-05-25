В Красноярском крае пятеро мужчин украли нефть на 16,6 миллиона рублей

В Красноярском крае полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы, обвиняемых в незаконном хищении нефти. По версии МВД, ущерб от их действий составил 16,6 миллиона рублей.

Следователи считают, что 55-летний житель Томска, имеющий опыт торговли горючим ископаемым, узнал о наличии незаконной врезки в нефтепроводе «Омск – Иркутск» около поселка Нижняя Пойма. Мужчина привлек к «работе» владельца нефтебазы из Хакасии, а тот вовлек в схему двоих своих подчиненных и нанял водителя для транспортировки сырья.

Мужчины систематически откачивали нефть через врезку, а затем вывозили под видом мазута, используя подложные документы. Похищенное сырье перерабатывали в соседнем регионе и продавали через подконтрольные организации. Этим «бизнесом» преступная группа занималась с сентября 2022 года по май 2025-го.

На имущество обвиняемых наложили арест, все оборудование изъяли. Дело завели и расследовали по статье «Кража».