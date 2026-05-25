В Красноярске уровень Енисея за сутки снизился на один сантиметр

В Красноярске уровень воды в реке Енисей снизился на один сантиметр. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в администрации города.

Сейчас уровень воды держится на отметке в 266 сантиметров (неблагоприятный уровень — 290 сантиметров). Река ушла с набережных краевого центра.

Ранее мы писали, что с 27 мая часть жителей Красноярска останется без горячей воды. Ближайшие отключения коснутся контура ТЭЦ-2: Центрального, Железнодорожного, Октябрьского районов и части Свердловского.