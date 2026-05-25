Авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров в Красноярске

Авиакомпанию «Якутия» оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров в Красноярске. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в конце января 2026 года рейс «Новосибирск – Якутск» совершил вынужденную посадку в аэропорту краевого центра из-за технической неисправности.

Пассажиры провели в Красноярске более 13 часов, однако авиакомпания не предоставила им размещение в гостинице.

В итоге фирму привлекли к административной ответственности. Постановление вступило в законную силу, штраф оплачен.

