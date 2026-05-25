Красноярские спасатели в поисках Усольцевых обследовали семь «квадратов» тайги

Накануне, 24 мая, сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда, которые ищут пропавшую семью Усольцевых, обследовали семь квадратных километров труднопроходимой горно-таежной местности за скалами «Буратинка» и «Мальвинка». Родственников найти не удалось.

Кроме того, специалисты доставили в район поселка Кутурчин сотрудников Следственного комитета и добровольцев отряда «ЛизаАлерт». Поиски семьи будут продолжены, добавили в КГКУ «Спасатель».

Напомним, супруги – 64-летний Сергей и его 48-летняя жена Ирина – пошли прогуляться 28 сентября 2025 года по живописному маршруту по Кутурчинскому Белогорью вместе с пятилетней дочкой Ариной и корги по кличке Лада. После этого их никто не видел.

Таинственное исчезновение породило множество слухов, конспирологических версий и мифов.