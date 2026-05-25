В Красноярском крае за сутки потушили 20 пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 25 мая, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, накануне в Боготоле на улице Куйбышева вспыхнули хозпостройки. Пожар ликвидировали на площади 130 квадратных метров силами 15 человек и пяти единиц техники. Предварительная причина случившегося — короткое замыкание.

На оказание помощи при ДТП сотрудники ведомства выезжали шесть раз. На акваториях края происшествий не зафиксировали.

Всего за неделю потушили 134 пожара, погибли два человека. Самые частые причины возгораний: неосторожное обращение с огнем (71), короткое замыкание (33), нарушения при эксплуатации печей (18).