55-летний юбилей семейной жизни отметили супруги Баландины из Красноярского края

В Курагинском отделе ЗАГС поздравили с изумрудной свадьбой супругов. Фото: краевое Агентство ЗАГС

В Курагинском отделе ЗАГС поздравляли с изумрудной свадьбой супругов Виктора Яковлевича и Наталью Алексеевну Баландиных. Они женаты 55 лет.

В краевом Агентстве ЗАГС рассказали, что познакомились они благодаря сестре Виктора. Наталья приехала в Сибирь с родителями из Севастополя на строительство трассы Абакан – Тайшет. Ее будущий муж Виктор – коренной сибиряк, проживал с родителями на 19 м километре.

15 мая 1971 года в семье родилась дочь Ирина. Придя в ЗАГС регистрировать рождение малышки, Баландины сразу же заключили брак. В дальнейшем в семье родились еще двое детей: сын Алексей и дочь Олеся. А сейчас юбиляры обладатели шести внуков и трех правнуков.

Виктор Яковлевич трудовую жизнь посвятил железной дороге, пройдя путь от помощника машиниста до машиниста. Наталья Алексеевна трудилась нянечкой в детском саду.