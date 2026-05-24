С 27 мая по 5 июня часть жителей Красноярска останется без горячей воды Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С 27 мая часть жителей Красноярска останется без горячей воды. Ближайшие отключения коснутся контура ТЭЦ-2: Центрального, Железнодорожного, Октябрьского районов и части Свердловского. Отключения продлятся до 5 июня.

Сроки отключения в остальных районах города:

- 15-24 июня – Ленинский и Кировский районы, поселок Березовка, а также ряд улиц, включая Авиаторов и Партизана Железняка;

- 13-22 июля включительно – Советский район;

- 2-4 июня и 3-13 августа – Солнечный.

Отметим, отопительный сезон в Красноярске продлился 225 дней и завершился 6 мая.