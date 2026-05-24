Замедляет старение: красноярцам напомнили о пользе капусты

Красноярцам напомнили о пользе капусты Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю напомнили о пользе капусты. В этом растении в большом количестве содержится витамин С, который замедляет старение организма, усиливает выработку коллагена и помогает укрепить иммунитет. Содержащий в капусте витамин К нормализует обмен веществ, поддерживает работу печени и сохраняет здоровье костной ткани, а кремний улучшает состояние кожи, волос, ногтей, потовых желез и предотвращает истирание хрящевой ткани.

Употребление капусты положительно сказывается на работе мозга, росте полезных бактерий в кишечнике, сердечно-сосудистой системе. Растение снижает уровень плохого холестерина, нормализует работу печени и кислотность желудочного сока, укрепляет нервную систему.

В Управлении поделились советами, как выбрать капусту: кочан должен быть плотным и без повреждений, листья - гладкими. Цвет идеальной капусты - от бледно- до ярко-зеленого. Если кочерыжка потемнела, значит, что плод начал гнить изнутри. А прозрачная кочерыжка говорит о том, что капуста была переморожена.