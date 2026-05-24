26 мая в Красноярске станет последним прохладным днем этой весны

По-настоящему майская погода идет в Красноярск. По данным портала GISMETEO, 26 мая станет последним прохладным днем этой весны. В понедельник, 25 мая, ожидается облачная погода, днем будет до +13 градусов. Во вторник, 26 мая, воздух прогреется до +17 градусов, за окном будет ветрено и пасмурно, днем пройдет небольшой дождь.

А вот в среду днем на улице разогреется до +21, синоптики обещают слабый ветер и облачную погоду. А четверг, 28 мая, станет самым теплым днем грядущей рабочей недели: до +25 градусов и безоблачно. Вечером 29 мая температура воздуха составит до +19. Вновь ожидается дождь, ночью даже обещают первую грозу.