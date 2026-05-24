Житель Дивногорска согласился помочь женщине с оплатой телефона и украл деньги

В Дивногорске перед судом предстанет обвиняемый в краже денег у 70-летней женщины. Об этом рассказали в краевом МВД. В дежурную часть горожанка обратилась в апреле, с ее счета похитили пять тысяч рублей. Было установлено, что жительница пыталась пополнить счет своего телефона через банкомат в одном из магазинов. Из-за плохого зрения она попросила о помощи стоявшего рядом мужчину. Он согласился и попросил ввести пин-код. Пока счет пополнялся, он отвлек внимание женщины и снял с ее карты 5 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу 41-летний житель Дивногорска. В ходе следствия он вернул горожанке деньги. Сейчас мужчина в СИЗО и вскоре предстанет перед судом. Ему может грозить до шести лет колонии.