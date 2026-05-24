НовостиПроисшествия24 мая 2026 3:12

При пожаре в Красноярском крае спасли человека

Полина КЛИМЕНКОВА
За сутки в крае ликвидировали 19 пожаров. Фото: краевое МЧС

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 19 пожаров. В краевом МЧС рассказали, что был спасен один человек, погибших и травмированных нет.

В СНТ «Алюминий» Красноярска из-за короткого замыкания загорелись вещи на втором этаже жилого дома. Сотрудники МЧС России при помощи трехколенной лестницы спасли из здания человека и ликвидировали возгорание.

На станции Снежница в СНТ «Сокол» горел садовый домик. Пожар ликвидировали на площади 50 м². Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Также пожарные за сутки восемь раз тушили мусор и пять раз бани, которые, предварительно, загорелись из-за нарушений при эксплуатации печей.

На ликвидацию последствий ДТП сотрудники МЧС привлекались два раза.