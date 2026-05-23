В Красноярск прилетела народная артистка Диана Гурцкая

В Красноярск прилетела народная артистка РФ Диана Гурцкая. Главный повод – ежегодный отборочный этап XVII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Начиная с 2016 года в прослушивании участвуют школьники с нарушениями зрения, слабовидящие или вовсе незрячие. И с каждым годом их количество растет.

Общественница встретилась с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, рассказала ему о работе своего уникального Центра социальной адаптации, а также о благотворительном фонде «По зову сердца».

Центр социальной адаптации работает в Москве с 2018 года. Он реализует 16 программ для творческих детей, с ними занимаются вокалом, актерским мастерством и так далее. Руководитель края поблагодарил певицу и общественницу за особое внимание к красноярским ребятишкам.