НовостиОбщество23 мая 2026 9:53

В Красноярске на Северном шоссе перекроют выезд из поселка Новолэнд

На Северном шоссе началось строительство подземного перехода
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На Северном шоссе началось строительство подземного перехода. Фото: Крудор

В Красноярске на Северном шоссе в районе Солонцов построят подземный переход. Работы уже начались, дорожники готовят площадку под новый объект. Так что в начале июня на участке введут дополнительное ограничение движения и водителям нужно подготовиться к этому.

Из-за того, что подрядчик начнет строить подпорные стенки, будет закрыт привычный выезд из поселка Новалэнд. На въезде движение сделают двусторонним. Чтобы проезд оставался удобным, дорожники отсыплют дополнительный участок длиной около 100 метров.

Подземный переход соединит Новалэнд с Солонцами и торговым центром «Метро». Сейчас же жителям приходится объезжать большой круг.

Завершить строительство перехода планируют в июле-августе.