В Норильске готовятся к очередному экстремальному заплыву через Енисей

В Норильске готовятся к новому экстремальному заплыву через Енисей. Фото: Агентство развития Норильска

В Норильске готовятся к новому экстремальному заплыву X-WATERS Енисей. Он считается одним из самых ледяных испытаний в мире, поскольку участники преодолевают дистанции за Полярным кругом. Столбик термометра над поверхностью воды в это время показывает +10…+14°C.

Пару слов об истории: проводятся заплывы на Таймыре с 2021 года, первые два сезона были на озере Лама. Но с увеличением количества желающих организаторы приняли решение перенести место состязаний в более доступное – в Дудинку, район речного порта. В 2025 году вызов Енисею бросили 176 человек из 18 городов России. В силу своих возможностей они выбирали дистанции на 100 метров, 500 метров или 3 километра.

Сейчас формируется команда Таймыра из экстремалов Дудинки и Норильска. Они проходят тренировку в бассейне, теорию подкрепляют практикой, тренеры – приглашенные мастера спорта. Отборочный этап пройдет 30 мая, по итогу в команду попадут 30 сильнейших пловцов.