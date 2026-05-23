Лесные пожарные Красноярского края получили новые грузовики

Лесные пожарные Красноярского края получили семь новых грузовиков для тушения природных пожаров. Все бортовые автомобили ГАЗ имеют повышенную проходимость, их направят в территории, где трудно с дорогами – это Северо-Енисейское, Ярцевское, Богучанское, Кодинское, Пировское, Саянское и Мотыгинское лесничества.

Годом ранее такая же техника пополнила автопарк краевого Лесопожарного центра в Байкитском, Ванаварском, Подкаменно-Тунгусском и Туруханском подразделениях.

В грузовиках имеются тахографы и спутниковая навигация ГЛОНАСС, это позволяет отслеживать их местонахождение в режиме реального времени. Еще они оборудованы механическими лебедками, тентами, противооткатными упорами, цепями противоскольжения и наборами необходимых инструментов.