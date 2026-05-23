В Красноярске ремонтируют дороги к детским учреждениям

Ремонт на улице Базайской. Фото: администрация Красноярска

В Красноярске ремонтируют дороги, которые ведут к школам, к детским досуговым и развлекательным учреждениям, а также к лагерям отдыха. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Один из фронтов работ – улица Базайская, по которой можно добраться до загородных лагерей «Ласточка», «Гренада», «КрасЭйр» и другим. Альтернативного проезда нет. Рабочие устанавливают бордюр и поребрики, готовят основание из песчано-гравийной смеси под тротуары.

К лагерю «Бирюсинка», спорткомплексам «Лесной» и «Радуга» ведет улица Елены Стасовой. На участке от Чернышова недавно уложили выравнивающий слой асфальта, а сейчас устанавливают новые поребрики на тротуарах.

В ближайшее время начнется ремонт на проспекте Свободном (от Ладо Кецховели до Высотной и Карбышева). На первом участке школа № 21, футбольная школа «Импульс», культурный центр на Высотной. На втором – лицей №10.

Параллельно проводится ремонт еще на десяти объектах. Всего в сезоне 2026 года в Красноярске в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 25 участков дорог. На эти цели выделено полтора миллиарда рублей.